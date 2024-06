Dänische Regierungschefin wird bei Angriff leicht verletzt

Kopenhagen: Die dänische Regierungschefin Frederiksen ist bei einem Angriff verletzt worden. Die 46-Jährige erlitt ein leichtes Schleudertrauma. Ein Mann hatte Frederiksen gegen die Schulter gestoßen. Er wurde festgenommen, über sein Motiv ist noch nichts bekannt. Mehrere Politiker reagierten empört. EU-Ratspräsident Michel sprach von einem feigen Akt der Aggression. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, der Angriff widerspreche allem, woran man in Europa glaube und wofür man kämpfe. Zuletzt hatte es mehrere Angriffe auf Politiker gegeben. In der Slowakei war Mitte Mai Regierungschef Fico niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. In Dresden war Anfang Mai der sächsische SPD-Europaabgeordnete Ecke niedergeschlagen und schwer verletzt worden. In der vergangenen Woche wurde der CDU-Bundestagsabgeordnete Kiesewetter an einem Wahlkampfstand leicht verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 13:00 Uhr