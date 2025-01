Dänemark verstärkt Militärpräsenz rund um Grönland

Kopenhagen: Dänemark will umgerechnet knapp zwei Milliarden Euro investieren, um die Sicherheit in der strategisch wichtigen Arktis-Region zu erhöhen. Die dänische Regierung einigte sich mit einer breiten Mehrheit der Parlamentsparteien sowie in enger Zusammenarbeit mit den Regierungen der Färöer Inseln und Grönlands auf ein Maßnahmenpaket, das drei neue Schiffe, weitere Langstreckendrohnen und verstärkte Satellitenkapazitäten umfasst. Die Ankündigung erfolgt nur zwei Tage, nachdem der neue US-Präsident Trump seine Annexionspläne für Grönland bekräftigt hatte. Am Morgen ist die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen im Kanzleramt in Berlin zu Gast. Beim Treffen mit Bundeskanzler Scholz wird es um eine gemeinsame europäische Antwort auf die Gebietsansprüche von Trump gehen sowie um die mutmaßlichen russischen Sabotageversuche an Infrastruktur in der Ostsee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 05:00 Uhr