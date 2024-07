Däne Magnus Ditlev gewinnt Triathlon in Roth mit Weltbestzeit

Roth: Der Däne Magnus Ditlev hat den Triathlon in Mittelfranken mit neuer Weltbestzeit gewonnen. Ditlev absolvierte die knapp vier Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathonlauf über 42 Kilometer in 7 Stunden, 23 Minuten und 24 Sekunden. Für den Dänen ist es der dritte Erfolg in Serie in Roth. Mitfavorit Patrick Lange aus Darmstadt verletzte sich beim Start zum Schwimmen und musste aufgeben. - Bei den Frauen ist Anne Haug aus Bayreuth als Führende ebenfalls auf Rekordkurs.

