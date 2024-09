Dackel-Parade stellt Rekord auf und sorgt für Kritik

Regensburg: An der Dackelparade in der oberpfälzischen Stadt haben gestern fast 1.200 Dackel teilgenommen - so viele wie noch nie. Zehntausende Menschen säumten den rund 1,8 Kilometer langen Weg vom Dultplatz zum Domplatz. Die Organisatoren wollten nach eigenen Angaben mit der Parade ein Zeichen für Lebensfreude und Leichtigkeit setzen. Kritik kam von Grünen Jugend Regensburg und den Jusos: Sie bezeichneten die Veranstaltung als "unangemessen" und verwiesen auf das Problem sogenannter Qualzuchten. Mit ihren viel zu kurz gezüchteten Beinen und zu langen Körpern hätten sich die Dackel durch lärmende Menschenmassen bewegen müssen.

