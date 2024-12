Cyberangriff legt Japan Airlines lahm

Tokio: Die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines ist nach eigenen Angaben Ziel eines Hackerangriffs geworden. Dieser habe die internen und externen Systeme des Unternehmens beeinträchtigt und zu Verspätungen bei einigen Inlands- und Auslandsflügen geführt, teilte die größte japanische Airline mit. Der Ticketverkauf für Flüge musste eingestellt werden. Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist noch unklar. Anfang der Woche hatte die US-Fluggesellschaft American Airlines wegen eines technischen Fehlers in der Netzwerk-Hardware alle Flüge für eine Stunde ausgesetzt, was für Tausende von Passagieren zu erheblichen Reiseunterbrechungen an Heiligabend führte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2024 05:00 Uhr