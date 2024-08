Cyber-Attacken auf Unternehmen sorgen für Rekordschäden

Berlin: Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage haben in der deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr so hohe Kosten verursacht wie noch nie. Das geht aus einer Studie des Digitalverbands Bitkom hervor. Demnach lag der Schaden bei fast 267 Milliarden Euro. Bei der Befragung gaben mehr als 80 Prozent der Unternehmen an, von Cyber-Attacken betroffen gewesen zu sein. Dabei konnten die Firmen nach eigenen Angaben am häufigsten die Täter nach China zurückverfolgen, gefolgt von Russland. Bitkom-Präsident Wintergerst warnte, die Bedrohungslage für Deutschland verschärfe sich. Deshalb müssten die Unternehmen ihre Schutzmaßnahmen weiter hochfahren.

