CSU will Wirtschaft auf Kosten des Klimaschutzes stärken

München: Die CSU will bei einem Wahlsieg im Bund mit einer Wende in der Klimaschutzpolitik aus der Konjunkturkrise kommen. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Klausur der CSU-Landesgruppe hervor, über die die "Augsburger Allgemeine" berichtet. Darin heißt es, Klimaschutzmaßnahmen müssten künftig industrie- und arbeitsplatzfreundlich stattfinden. Gleichzeitig will die Partei aber auch den Absatz von E-Autos ankurbeln. Parteichef Söder sagte dem Blatt, es brauche nun Maßnahmen wie etwa eine neue E-Mobilitätsprämie und den zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 04:00 Uhr