CSU will über Umgang mit radikalen Parteien beraten

München: Der Vorstand der CSU berät am Vormittag über eine Strategie zum Umgang mit radikalen Parteien im Freistaat. Die Parteiführung will sich dazu zunächst von Fachleuten beraten lassen. So nehmen etwa ein Wahlforscher, ein Kommunikationsexperte und ein Politikforscher an der Sitzung teil. CSU-Generalsekretär Huber erklärte vor dem Treffen, es gehe darum radikalen Parteien den Nährboden zu entziehen und zu untersuchen, wie enttäuschte Wähler wieder in die Mitte geführt werden können. Vor allem die AfD hatte der CSU in der Vergangenheit immer wieder Stimmen abgenommen: Bei der Landtagswahl vergangenen Herbst hatten die Christsozialen rund 80.000 Wähler an die AfD verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 09:45 Uhr