CSU will sich wieder mehr um "kleine Leute" kümmern

München: Die CSU hat auf einer Vorstandssitzung mit Experten über den Umgang mit Parteien an den extremeren Rändern beraten. Parteichef Söder hatte das nach der Europawahl als Arbeitsauftrag ausgegeben. Dabei geht es nicht nur um die AfD, sondern etwa auch um das Bündnis Sara Wagenknecht. Wie Söder nach der Sitzung mitteilte, geht es vor allem darum, Themen zu identifizieren, die diese Parteien stärken, wie soziale Probleme und Migration. Außerdem sollten Probleme gelöst werden, dabei müssten vor allem die sogenannten "kleinen Leute" berücksichtigt werden, die unser Land trügen und besonders mit Abstiegsängsten und Brüchen aus den letzten Jahren zu kämpfen hätten, wie etwa die Migrationskrise und Folgen der Corona-Pandemie. Gleichzeitig kündigte Söder an, künftig mehr auf die Bedürfnisse der jungen Menschen schauen zu wollen. Die CSU werde deshalb ihre social media Aktivitäten erhöhen, so Söder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 18:15 Uhr