CSU will Olympia 2040 nach Bayern holen

München: Die CSU will die olympischen Sommerspiele 2040 nach Bayern holen. Wie es im Entwurf eines Positionspapiers der Partei heißt, will man ein bayernweites Sportfest feiern, dessen Rahmenprogramm Sport und Leistungsbereitschaft, Gesundheit und Gemeinschaft in den Vordergrund stellt. Noch ist nicht klar, mit welchem Austragungsort sich der Deutsche Olympische Sportbund für die Spiele bewerben wird. Neben Berlin, Hamburg, Leipzig und die Region Rhein-Ruhr hat auch München Interesse bekundet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 14:00 Uhr