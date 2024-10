CSU will bei Parteitag über Einschränkung des Grundrechts auf Asyl beraten

Augsburg: Die CSU kommt am Nachmittag zu ihrem Parteitag zusammen - Hauptthema ist die Migrationspolitik. Generalsekretär Huber sprach sich im Vorfeld dafür aus, das Grundrecht auf Asyl einzuschränken. Im BR verwies er auf die Hilferufe aus den Kommunen. Es gebe weder genügend Unterkünfte noch ausreichend Plätze in Schulen oder Kitas. Die Menschen forderten eine Asylwende, so Huber. In einem Leitantrag des CSU-Vorstands für den Parteitag heißt es, die Zahl der Asylanträge in Deutschland solle auf deutlich unter 100.000 beschränkt werden. Zudem werden verstärkte Grenzkontrollen gefordert, bundesweite Ankerzentren und Einrichtungen für Asylsuchende an den EU-Grenzen. Der CSU-Parteitag beginnt mit einer Grundsatzrede von Parteichef Söder. Morgen wird der Unions-Kanzlerkandidat Merz in Augsburg erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 08:00 Uhr