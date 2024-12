CSU und Freie Wähler einigen sich auf Wassercent

München: In Bayern haben die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler offenbar ihren Streit über den sogenannten Wassercent beendet. Beide Fraktionen erklärten, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag werde ein gemeinsam erarbeitetes Eckpunktepapier zu dem Thema vorgestellt. Über die Inhalte ist noch nichts bekannt. Beim Wassercent handelt es sich um eine Abgabe, die bei der Verwendung von Wasser erhoben wird. In Bayern ist die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser bislang gratis, in den meisten anderen Bundesländern kostet das etwas. Umweltschützer rufen seit langem dazu auf, für Wasser ein Gebührenmodell einzuführen und weisen darauf hin, dass durch den Klimawandel der Grundwasserspiegel kontinuierlich sinkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 17:00 Uhr