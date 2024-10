CSU-Politikerin Schreyer fordert Autogipfel mit den Ländern

München: Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU im Landtag, Schreyer, hat mit Blick auf die Krise der deutschen Autoindustrie ein Gipfeltreffen gemeinsam mit den Ländern verlangt. In der Sendung "Jetzt red i" im BR-Fernsehen forderte sie: "Alle miteinander an einen Tisch". Trotz der Krisenstimmung will die Vorsitzende der IG-Metall, Benner, höhere Löhne und Gehälter für die Beschäftigten. Das sei trotz des drohenden Stellenabbaus in der Branche gerechtfertigt. Lohnverzicht schaffe schließlich keine Arbeitsplätze, so Benner. Sie verwies darauf, dass die Autoindustrie ihre Aufgaben nicht gemacht habe, etwa bei erschwinglichen E-Autos. Vom Verband der Automobilindustrie hieß es, die günstigeren E-Autos würden kommen. Die Probleme der Autoindustrie seien aber struktureller Natur und etwa in den hohen Energiekosten und der ausufernden Bürokratie begründet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 07:00 Uhr