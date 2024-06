CSU pocht auf Einhaltung bayerischer Klimaziele

München: Die bayerische CSU-Fraktion pocht darauf, die Klimaziele des Freistaats beizubehalten. Im BR-Interview erinnert der CSU-Fraktionsvorsitzende Holetschek Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern an gemeinsame Beschlüsse in der Koalition. Die Klimaziele seien vereinbart und daher Basis des gemeinsamen Handelns. Aiwanger hatte in der "Augsburger Allgemeinen" die Klimaneutralität Bayerns bis 2040 infrage gestellt. Man müsse verhindern, dass der Freistatt am Ende zwar Co2-frei, aber wirtschaftlich tot sei, so Aiwanger. Holetschek betonte, Ökologie und Ökonomie müssten zusammengeführt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 14:00 Uhr