CSU-Kandidat gewinnt Landratswahl in Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Neustadt an der Aisch: Der CSU-Politiker Christian von Dobschütz hat die heutige Landrats-Stichwahl in dem mittelfränkischen Landkreis gewonnen. Er setzte sich mit 52,2 Prozent knapp gegen Birgit Keß von den Freien Wählern durch. Von Dobschütz tritt sein Amt in Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim zum 1. Juli an. Der bisherige Landrat Helmut Weiß will aus gesundheitlichen Gründen aufhören. In Osterhofen im Landkreis Deggendorf wurde heute zudem ein neuer Bürgermeister gewählt. Dort gewann der SPD-Kandidat Thomas Etschmann mit knapp 65 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 20:00 Uhr