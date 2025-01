CSU fordert 38 Cent Pendlerpauschale schon ab dem ersten Kilometer

München: Die CSU fordert eine höhere Pendlerpauschale. In ihrer sogenannten "Bayern-Agenda", einem Zusatzpapier zum Wahlprogramm der Union, sprechen sich die Christsozialen dafür aus, die Pauschale ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent zu erhöhen. Die "Bayern-Agenda" liegt dem BR in Teilen vor. Bisher können Steuerzahler den Betrag von 38 Cent erst ab dem 21. Kilometer geltend machen. Auch Alleinerziehende will die CSU stärker unterstützen. Sie fordert eine Erhöhung des steuerlichen Entlastungsbetrags um mehr als 700 auf 5.000 Euro im Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2025 07:00 Uhr