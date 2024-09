CSU-Chef Söder fordert nach Rücktritt der Grünen-Führung Neuwahl im Bund

Berlin: Außenministerin Baerbock sieht im Rücktritt der Grünen-Parteiführung ein Signal an die Ampel-Koalition. Am Rande eines Besuchs in New York sagte sie, auch in der Regierung müsse man sich fragen, wie man besser werden könne. Nach ihren Worten geht es darum, das Vertrauen der Menschen in die Politik zurückzugewinnen. Baerbock - selbst auch bei den Grünen - sagte, dem Rücktritt der Parteichefs Lang und Nouripour gebühre unendlicher Respekt. CSU-Chef Söder forderte wiederholt Neuwahlen im Bund: Söder sagte, der Vorgang zeige, dass die Ampelkoalition in sich zerfalle. Lang und Nouripour hatten in der Früh mit dem gesamten Bundesvorstand ihren Rücktritt erklärt. Sie zogen damit die Konsequenz nach einer Serie von Wahlniederlagen. Ein neuer Vorstand soll vom Bundesparteitag im November gewählt werden.

