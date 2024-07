CSD-Parade in Köln mit einer Million Besucher

Köln: Politikerinnen und Politiker haben beim Christopher Street Day in Köln davor gewarnt, die Rechte von Schwulen und Lesben einzuschränken. So sagte etwa Bundestagspräsidentin Bas, dass es momentan Faschisten in Deutschland gebe, die Gesetze der vergangenen Jahre zurückdrehen wollen. Der CSD in Köln ist einer der größten Umzüge dieser Art in Europa. Mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher säumen die Strecke durch die Altstadt. Laut Veranstalter sind mehr als 250 Gruppen mit 90 Wagen dabei - darunter Firmen, Jugendeinrichtungen und sogar Gruppen der Kirche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 18:00 Uhr