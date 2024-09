CSD in Landshut verläuft laut Polizei friedlich

Landshut: Rund 1.000 Menschen haben heute am Christopher Street Day in der niederbayerischen Stadt teilgenommen. Die Polizei zog eine positive Bilanz und sprach von einem friedlichen Verlauf der Parade. Die Sicherheitskräfte waren in hoher Zahl nach Landshut gekommen, nachdem junge Rechte angekündigt hatten, gegen den CSD zu demonstrieren. Auch eine etwa 40-köpfige Gruppe der linken Antifa war gekommen, um ein Zeichen gegen den Aufmarsch der Rechten zu setzen.

