Country-Sänger Kris Kristofferson ist tot

Honolulu: Der US-amerikanische Countrysänger Kris Kristofferson ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb der 88-Jährige schon am Samstag in seinem Haus in Hawaii. Der von schwedischen Einwanderern abstammende Kristofferson hatte als Sänger zahlreiche eigene Hits, etwa "Help me make it through the night". Darüber hinaus galt er als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten und schrieb Lieder für Musik-Größen wie Elvis Presley, Janis Joplin und Ray Charles. Auch als Schauspieler war Kristofferson erfolgreich, zum Beispiel zusammen mit Barbra Streisand im Film "A star is born".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 06:00 Uhr