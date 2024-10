Corona-Welle zur Wiesn war dieses Jahr wohl schwächer

München: Beim Oktoberfest gab es in diesem Jahr offenbar deutlich weniger Corona-Fälle als im Vorjahr. Das geht aus den Messungen im Münchner Abwasser hervor. Registriert wurde dabei nur ein halb so hoher Wert wie 2023. Allerdings ist es der höchste Wert, der in München in diesem Jahr gemessen wurde. Am häufigsten war das Virus demnach am 2. Oktober zu finden, also vier Tage vor dem Ende der Wiesn. Im vergangenen Jahr hatten die Messungen eine deutliche Corona-Welle während der Wiesn gezeigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 07:00 Uhr