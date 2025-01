Coca-Cola startet wegen hoher Chloratwerte große Rückrufaktion

Brüssel: Coca-Cola ruft in Deutschland und weiteren europäischen Ländern zahlreiche Softdrinks zurück. Es geht um Produktchargen von Coca-Cola, Sprite, Fanta und weiterer Marken - in Dosen und Glasflaschen. Eine genaue Liste hat Coca Cola im Netz veröffentlicht. Laut dem Unternehmen sind bei Kontrollen hohe Chloratwerte festgestellt worden. Chlorat hemmt die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse. Das kann bei empfindlichen Personen mit Schilddrüsenfunktionsstörungen Probleme verursachen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.01.2025 20:00 Uhr