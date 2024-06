Claudia Sheinbaum vor Wahlsieg in Mexiko

Mexiko-Stadt: In Mexiko hat die linksgerichtete Kandidatin Sheinbaum offenbar die Präsidentschaftswahl gewonnen. Laut einer ersten Nachwahlbefragung kam die 61-jährige Kandidatin der regierenden Linken auf fast 60 Prozent der Stimmen. Sheinbaum war als Favoritin in das Rennen gestartet. In den drei Monaten des Wahlkampfs lag die frühere Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt in allen Umfragen deutlich vor ihrer stärksten Rivalin, der Mitte-Rechts-Kandidatin Gálvez, die für ein Bündnis aus drei Oppositionsparteien antrat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 07:00 Uhr