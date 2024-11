Ciolacu gewinnt erste Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien

Bukarest: Bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien liegt der pro-europäische Regierungschef Ciolacu vorne. Das zeigen Nachwahlbefragungen. Der Sozialdemokrat kam demnach auf 25 Prozent der Stimmen. Dahinter folgt die Bürgermeisterin der Stadt Campulung, Lasconi, die für eine kleinere Mitte-Rechts-Partei antrat, mit etwa 18 Prozent. Weil aber keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen dürfte, wird es wohl am 8. Dezember zu einer Stichwahl in Rumänien kommen.

