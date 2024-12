Chrupalla stellt Nato-Mitgliedschaft in Frage

Berlin: AfD-Parteichef Chrupalla hat die Nato-Mitgliedschaft Deutschlands in Frage gestellt. Zur Begründung sagte Chrupalla in der "Welt", das Bündnis sei zu stark auf die USA ausgerichtet. Europa sei gezwungen, die Interessen Amerikas umzusetzen. Die Nato müsse aber die Interessen aller europäischen Länder akzeptieren und respektieren - also auch die Interessen von Russland. Außerdem forderte Chrupalla die Bundesregierung auf, den Sieg Russlands im Ukraine-Krieg anzuerkennen. Die Realität habe diejenigen eingeholt, die einen Sieg der Ukraine erreichen wollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 14:00 Uhr