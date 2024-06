Christopher Street Day in München wird gefeiert

München: In der Landeshauptstadt hat mit einem ökumenischen Gottesdienst der Christopher Street Day begonnen. Die LGBTIQ-Bewegung feiert ein rauschendes Fest mit einer bunten Parade, aber auch einer politischen Diskussion. Das Motto lautet heuer: "Vereint in Vielfalt - gemeinsam gegen Rechts". Heute und Morgen gibt es ein großes Straßenfest auf dem Marienplatz. Auch die Münchner Fußball Arena leuchtet anlässlich des Christopher Street Days in den Regenbogen-Farben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 14:00 Uhr