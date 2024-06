Christopher-Street-Day am Wochenende in München

München: Mit einem großen Straßenfest rund um den Marienplatz, Partys verteilt über die Innenstadt und einer großen Demonstration feiert die Landeshaupstadt an diesem Wochenende den Christopher-Street-Day. Die LGBTIQ*-Community demonstriert damit jedes Jahr für gleiche Rechte und mehr gesellschaftliche Akzeptanz. Dieses Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto: "Vereint in Vielfalt - gemeinsam gegen Rechts". Die Polit-Parade um 12 Uhr heute ist der Höhepunkt: Mehr als 200 Gruppen nehmen in diesem Jahr an dem Zug teil. Auch Oberbürgermeister Reiter fährt wie im vergangenen Jahr am Anfang des Zuges mit. Mit dabei sind außerdem Einrichtungen wie die Münchner Aids-Hilfe, Musiker, Firmen, Parteien und Gewerkschaften.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 09:00 Uhr