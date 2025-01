Chinesisches KI-Modell sorgt für historischen Kursrutsch an der Wall Street

New York: Der Hype um ein chinesisches Modell für Künstliche Intelligenz hat an der Wall Street einen Kursrutsch bei Technologiekonzernen ausgelöst. So fiel die Aktie des Chipherstellers Nvidia um knapp 17 Prozent. Damit verlor der US-Konzern fast 600 Milliarden Dollar. Das ist der größte Tagesverlust, den je ein Unternehmen an der Wall Street hat hinnehmen müssen. Ausgelöst wurde der Kursrutsch durch Meldungen zum KI-Assistenten des chinesischen Startups DeepSeek: Dieser könnte Konkurrenten wie ChatGPT verdrängen, weil er schneller und günstiger als andere ist. Nvidia-Chips galten bislang als erste Wahl für KI-Anwendungen. - Präsident Trump sprach von einem Weckruf für die USA: Amerikanische Unternehmen müssten den Wettkampf gegen DeepSeek gewinnen.

