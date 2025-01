Chinesisches KI-Billigmodell sorgt für historischen Kursrutsch an der Wall Street

New York: Der Hype um ein chinesisches Billigmodell für Künstliche Intelligenz hat an der Wall Street einen Kursrutsch bei Technologiekonzernen ausgelöst. Allen voran rauschten die Titel des KI-Chipherstellers Nvidia um 17 Prozent in die Tiefe. Damit fiel der Börsenwert des extrem hoch bewerteten US-Konzerns um fast 600 Milliarden Dollar. Das ist der größte Tagesverlust, den je ein Unternehmen an der Wall Street hat hinnehmen müssen. Ausgelöst wurde der Kursrutsch durch die Meldung, dass der KI-Assistent des chinesischen Startups DeepSeek, der etwa mit ChatGPT konkurriert, zuverlässige Ergebnisse bringt - obwohl er offenbar deutlich kostengünstiger entwickelt wurde und Chips mit geringerer Leistung nutzt. Nvidia-Chips galten bislang als erste Wahl für KI-Anwendungen. Der Hype um Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen 18 Monaten zu einem enormen Kapitalzufluss in Aktien geführt, der die Bewertungen in die Höhe getrieben und die Aktienmärkte insgesamt auf neue Höchststände gehoben hat.

