Chinesische Raumfahrer kehren sicher zur Erde zurück

Peking: Die chinesischen Raumfahrer der Mission "Magisches Schiff" sind wieder sicher zur Erde zurückgekehrt. Die drei Männer landeten am frühen Morgen Ortszeit in der Wüste Gobi, in der nordchinesischen Inneren Mongolei, wie die amtliche Nachrichtenagentur berichtete. Die Männer waren Ende April zur Raumstation "Himmelspalast" aufgebrochen. Ziel der Mission war unter anderem die Arbeiten an der Außenhülle der Station sowie die Durchführung verschiedener wissenschaftlicher Experimente.

