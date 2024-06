Chinesische Mondsonde kehrt mit Gesteinsproben zurück

Peking: Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt sind Gesteins- und Bodenproben von der Rückseite des Mondes zur Erde gebracht worden. Eine chinesische Sonde hatte sie an Bord und ist damit sicher auf die Erde zurückgekehrt. Chinesische Wissenschaftler rechnen damit, dass in den Proben 2,5 Millionen Jahre altes Vulkangestein und anderes Material enthalten ist. Proben vom Mond sind schon öfter zur Erde gebracht worden, bislang stammten sie aber immer von der Seite des Mondes, die von der Erde aus zu sehen ist. Für China ist die nun beendete Mission ein weiterer Meilenstein seines ambitionierten Raumfahrtprogramms.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2024 09:15 Uhr