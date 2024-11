Chinesische Hacker dringen wohl in sensible US-Netze ein

Washington: Die US-Behörden melden einen massiven Angriff auf sensible Daten in den amerikanischen Kommunikationsnetzen. Laut Cybersicherheitsbehörde und Bundespolizei sind chinesische Hacker in mehrere Netzwerke eingedrungen und haben Informationen aus Regierungs- und Politikerkreisen erbeutet. Vorher hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, wonach Telefonate hochrangiger Politiker abgehört worden sind - unter ihnen der gewählte US-Präsident Trump. Inzwischen sind weitere Untersuchungen eingeleitet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2024 06:00 Uhr