China zeigt sich "besorgt" wegen Spannungen auf koreanischer Halbinsel

Peking: Nach dem erneuten Raketentest von Nordkorea hat sich dessen langjähriger Verbündeter China besorgt gezeigt. Aus dem Außenministerium hieß es, man hoffe, dass alle Parteien in der Region sich weiter für den Erhalt von Frieden und Stabilität einsetzen. Nordkorea hatte zuvor eine ballistische Interkontinentalrakete getestet. Nach Angaben aus Japan und Südkorea flog das Geschoss so weit und so lang wie keines vorher. Nach 86 Minuten und über 1000 Kilometern stürzte es außerhalb der japanischen Gewässer ins Meer. Es handelt sich um den ersten Test dieser Art seit rund einem Jahr und um den ersten, seitdem Pjöngjang vorgeworfen wird, seine Soldaten nach Russland zu verlegen, um Moskau im Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2024 11:45 Uhr