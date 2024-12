China weist WHO-Kritik an mangelnder Kooperation nach Corona zurück

Peking: China hat Kritik der Weltgesundheitsorganisation WHO hinsichtlich der Zusammenarbeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie zurückgewiesen. Eine Sprecherin des Außenamts erklärte, vor fünf Jahren habe China sofort Informationen und Gensequenzen des Virus mit der WHO geteilt. Die Volksrepublik habe sich stets an wissenschaftliche Offenheit und Transparenz gehalten und mehr Daten und Wissenschaftsergebnisse zur Rückverfolgbarkeit des Virus weitergeben als jedes andere Land, sagte sie. Gestern hatte die WHO bemängelt, immer noch auf die volle Kooperation Chinas zu warten. So könne sich die Welt nicht angemessen auf künftige Pandemien vorbereiten und sie verhindern, warnte die Gesundheitsorganisation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 16:00 Uhr