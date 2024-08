China testet weltweit größte Frachtdrohne

Peking: In China ist die weltweit größte Drohne für Nutzfracht getestet worden. Medien zufolge kann das unbemannte Fluggerät bis zu zwei Tonnen Güter aufnehmen und transportieren. Der Erstflug gestern habe rund 20 Minuten gedauert. Die Drohne besitzt eine Spannweite von rund 16 Metern und ist knapp fünf Meter hoch. In China werden bereits jetzt Drohnen etwa für den Transport von Frischobst von der Insel Hainan zum Festland eingesetzt. Das Land gilt als weltweit führend in der Entwicklung von ferngesteuerten Fluggeräten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2024 09:45 Uhr