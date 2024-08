China erschwert Einreise für Menschen aus Mpox-Gebieten

Peking: China verschärft wegen der Mpox-Ausbrüche in Afrika die Einreisekontrollen für Menschen aus den betroffenen Ländern. Jeder, der Symptome wie Fieber, Kopf- oder Gliederschmerzen verspürt, muss sich beim chinesischen Zoll melden. Das gilt aber auch für Personen ohne Symptome, die aus einem der 13 afrikanischen Länder einreisen, in denen es Mpox-Fälle gab. In Schweden ist unterdessen die Pockenvariante erstmalig in Europa nachgewiesen worden. Die Person habe sich in einem afrikanischen Land angesteckt, hieß es aus Stockholm. Vorgestern hatte die Weltgesundheitsorganisation wegen der Ausbreitung einer ansteckenderen Version des Mpox-Virus die höchste Alarmstufe ausgerufen.

