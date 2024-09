China baut Zusammenarbeit mit Afrika weiter aus

Peking: Chinas Staatsführung will sich künftig noch stärker in Afrika engagieren. Staatschef Xi sagte den Ländern des Kontinents weitere Finanzhilfen zu. In den kommenden drei Jahren sei man bereit, Darlehen in Höhe vom umgerechnet mehr als 45 Milliarden Euro auszugeben, erklärte er bei der Eröffnung des China-Afrika-Kooperationsforums. Außerdem soll weiteres Geld durch die Förderung von Investitionen chinesischer Unternehmen bereitgestellt werden. China will laut Xi darüber hinaus auch in militärischen Fragen stärker mit den afrikanischen Staaten zusammenarbeiten. So sollen gemeinsame Übungen abgehalten werden. Die Entwicklungspolitik des Westens kritisierte der chinesische Regierungschef. Modernisierung zu verwirklichen sei das Recht aller Staaten. Der Prozess westlicher Modernisierung habe aber tiefes Leid über viele Entwicklungsländer gebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2024 09:45 Uhr