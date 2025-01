Chemnitz feiert den Auftakt zum Jahr als Kulturhauptstadt

Chemnitz: In der sächsischen Stadt wird heute das Kulturhauptstadtjahr eröffnet. Für den Festakt am Nachmittag wird unter anderem Bundespräsident Steinmeier erwartet. Am Abend soll es eine große Show am Marx-Monument geben. Die Behörden rechnen mit Zehntausenden Besuchern. Auch ein Rave am Rathaus ist geplant und 120 Menschen wollen eine historische Dampflok durch die Stadt ziehen, um an die reiche Industriegeschichte zu erinnern. Als Kulturhauptstadt plant Chemnitz gemeinsam mit zahlreichen Städten und Gemeinden im Umland heuer mehr als tausend Veranstaltungen.

