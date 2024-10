Chemie-Nobelpreis geht an Forscher aus den USA und Großbritannien

Stockholm: Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat soeben die Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Chemie bekanntgegeben. Ausgezeichnet werden zu einer Hälfte David Baker aus den USA, zum anderen Teil Demis Hassabis und John Jumper, die beide in Großbritannien arbeiten. Baker erhält den Preis für rechnergestütztes Proteindesign, Hassabis und Jumper für die Vorhersage der komplexen Strukturen von Proteinen. Der Nobelpreis-Reigen hatte am Montag mit der Bekanntgabe der Preisträger für Medizin begonnen; gestern gab es die Auszeichnungen im Bereich Physik. Morgen folgt der Nobelpreis für Literatur, am Freitag der Friedensnobelpreis und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften. Die Preise sind mit knapp 968.000 Euro dotiert, die Vergabe findet am 10. Dezember in Stockholm statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 12:00 Uhr