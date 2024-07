Chefin des Secret Service tritt wegen Attentats auf Trump zurück

Washington: Die Chefin des Secret Service, Cheatle, tritt nach dem Attentat auf Ex-Präsident Trump zurück. Das hat das Weiße Haus bestätigt. Cheatle stand seit dem Angriff auf Trump vor rund einer Woche massiv in der Kritik. Bei einer Anhörung im US-Kongress hatte sie gestern eingeräumt, ihre Behörde habe versagt. In den vergangenen Tagen hatte es massive Kritik an der Vorgehensweise des Secret Service gegeben, weil der Attentäter trotz aller Sicherheitsmaßnahmen auf ein Dach mit direkter Sicht zur Bühne gelangen konnte. Außerdem gab es Berichte, wonach der junge Mann Sicherheitsbeamten bereits vor Trumps Auftritt mit seinem Verhalten aufgefallen war, der Ex-Präsident aber trotzdem die Bühne betreten durfte. Bei dem Anschlag wurde Trump durch eine Kugel am Ohr verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 23:00 Uhr