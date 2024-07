Chefin des Secret Service soll vor US-Repräsentantenhaus aussagen

Washington: Wenige Tage nach den Schüssen auf Ex-US-Präsident Trump wächst der Druck auf die Chefin des Secret Service, Cheatle. Sie soll kommende Woche im US-Repräsentantenhaus zu den Sicherheitsmaßnahmen am Tag des Attentats Auskunft geben. Der Vorsitzende des Ausschusses für Aufsicht und Rechenschaftspflicht Comer erklärte, es bestünden Zweifel an der Fähigkeit Cheatles, den Secret Service zu führen. Am Samstag war Trump bei einem Wahlkampf-Auftritt in Pennsylvania angeschossen worden. Dabei erlitt er eine Verletzung am rechten Ohr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2024 01:00 Uhr