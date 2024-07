Charles III. eröffnet britisches Parlament

London: Mit royalem Pomp hat König Charles der Dritte in Großbritannien das Parlament eröffnet. Beim traditionellen "State Opening of Parliament" verlas er das Regierungsprogramm des neuen Premierministers Starmer. Darin wurden mehr als 35 Gesetzesinitiativen angekündigt. Ziel sei es, die Wirtschaft, den Wohnungsbau und Infrastrukturprojekte voranzubringen, hieß es in der Rede. So soll etwa die Bahn schrittweise verstaatlicht werden. Auch eine Wiederannäherung an die EU steht auf der Agenda der sozialdemokratischen Labour-Regierung. Vor der Parlamentseröffung hatte die Londoner Polizei nach eigenen Angaben zehn Menschen festgenommen, weil sie geplant haben sollen, die Zeremonie zu stören

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 19:00 Uhr