Chaos am Münchner Flughafen soll sich nicht wiederholen

München: Am Münchner Flughafen soll es keine kilometerlangen Warteschlagen mehr vor der Sicherheitskontrolle geben. Flughafenchef Lammers sagte dem BR, man habe Maßnahmen ergriffen, damit Situationen wie am Donenrstag sich nicht wiederholen. Zum Teil könnten Reisende die Kontrollen am Terminal 1 passieren, das nicht so überlastet ist wie das zweite Terminal. Gestern hatten sich Schlangen mit stundenlangen Wartezeiten gebildet, 750 Reisende verpassten ihre Flüge. Lammers bat dafür um Entschuldigung. Der Flughafen München hat nach seinen Worten immer noch einen Premium-Anspruch. Zu den Wartezeiten kam es nach seinen Worten aber auch, weil viele Passagiere viel früher als nötig zum Flughafen angereist waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2024 01:00 Uhr