Championsleague: Dortmund gewinnt in Zagreb, Stuttgart verliert in Belgrad

Zum Fußball: In der Championsleague hat Dortmund in Zagreb mit 3:0 gewonnen. Zuvor hatte Stuttgart bei Roter Stern Belgrad 1:5 verloren. Vor der Partie war es in der Innenstadt von Belgrad zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Außerdem waren etliche Fans an der Grenze zu Serbien wieder umgekehrt, wie der VfB bestätigte. Grund waren laut "kicker" unverhältnismäßige Kontrollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 23:00 Uhr