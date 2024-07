Chamanei droht Israel mit Vergeltung für Tötung von Hamas-Führer

Teheran: Irans geistliches Oberhaupt Ajatollah Chamenei hat Israel mit Vergeltung für den Tod von Hamas-Anführer Hanijeh gedroht. Chamanei wird auf seiner Webseite mit den Worten zitiert, "das kriminelle zionistische Regime hat unseren Gast in unserem Haus ermordet". Es werde eine harte Strafe geben. Iranische Staatsmedien hatten zuvor Einzelheiten zum Tod Hanijehs veröffentlicht. Er habe sich in einer Residenz für Kriegsveteranen im Norden Teherans aufgehalten. Seine Wohnung sei von einem Geschoss aus der Luft getroffen worden, berichtet das Nachrichtenportal Nournews. Hanijeh hatte an der Amtseinführung von Präsident Peseschkian teilgenommen. Auch Katar verurteilte die Tötung und sprach von einer gefährlichen Eskalation. Libanons Regierung indes rechnet mit einer Vergeltungsreaktion der Hisbollah-Miliz, nachdem deren ranghöchster Kommandeur Shukr gestern bei einem israelischen Angriff getötet worden sein soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 12:00 Uhr