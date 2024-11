CDU zieht Bundesparteitag auf Anfang Februar vor

Berlin: Mit Blick auf die Bundestagswahl zieht die CDU ihren Parteitag um vier Monate vor. Statt wie geplant im Juni wollen sich die Christdemokraten nun schon am 3. Februar treffen. Auf dem eintägigen Kongress soll ein Sofortprogramm für Deutschland verabschiedet werden. Der vorgezogene Parteitag ist noch nicht offiziell. Nach den Worten eines Sprechers will das Präsidium den neuen Termin am 16. Dezember dem Bundesvorstand vorschlagen.

