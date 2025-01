CDU will "Agenda 2030" beschließen

Hamburg: Der Bundesvorstand der CDU will an diesem Wochenende ein Wirtschaftsprogramm namens "Agenda 2030" beschließen. Zentrale Punkte sind Steuererleichterungen, ein flexiblerer Arbeitsmarkt und niedrigere Energiepreise. Unions-Kanzlerkandidat Merz hatte die Wirtschaftspolitik zum zentralen Wahlkampfthema erklärt. Auf seiner Klausurtagung in Hamburg will der CDU-Bundesvorstand auch über die innere Sicherheit sprechen sowie über das Bürgergeld, das die Partei in eine neue Grundsicherung umwandeln will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 07:00 Uhr