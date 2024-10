CDU-Parteichef Merz betont Zusammenhalt von CDU und CSU

Augsburg: Beim CSU-Parteitag hat der Kanzlerkandidat der Union, CDU-Chef Merz die Delegierten auf den kommenden Bundestagswahlkampf eingeschworen. In seiner Rede sagte er, die Union könne stolz sein, nach einer verlorenen Bundestagswahl und zwischenzeitlich gesunkenen Umfragewerten inzwischen stärker zu sein als die Ampel-Parteien zusammen. Die Union, so Merz, wolle künftig die Regierung nach dem Vorbild des Miteinanders von CDU und CSU führen: Ohne Streitereien. Ausdrücklich dankte Merz CSU-Chef Söder für die gute Zusammenarbeit und die Vertraulichkeit. Neben großen Herausforderungen in der Welt nannte Merz für Deutschland die Migration als eine der größten Aufgaben. Zuvor waren auf dem Parteitag bereits einige Leitanträge beschlossen worden: Unter anderem fordert die CSU darin eine jährliche Obergrenze für die Zahl von Asylanträgen, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und ein klares Nein zu einer Vier-Tage-Woche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 11:30 Uhr