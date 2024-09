CDU liegt in Sachsen knapp vor der AfD

Dresden: Bei der Landtagswahl in Sachsen ist die CDU laut aktueller ARD-Hochrechnung mit 31,9 Prozent an erster Stelle. Knapp dahinter liegt die AfD mit 30,7 Prozent, auf Platz drei das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 11,9 Prozent. Für die SPD stimmten 7,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler, für die Grünen 5,1 Prozent. Die Linke erhielt 4,5 Prozent, kann aber laut Landeswahlleitung durch den Gewinn zweier Direktmandate in den Landtag einziehen. Die FDP scheitert erneut an der Fünf-Prozent-Hürde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 00:00 Uhr