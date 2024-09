CDU liegt bei der Landtagswahl in Sachsen laut knapp vor der AfD

Dresden: Bei der Landtagswahl in Sachsen liegt die CDU von Ministerpräsident Kretschmer nach der ersten ARD-Hochrechnung knapp vor der AfD. Die Christdemokraten kommen demnach auf 31,6, gefolgt von der AfD mit 30,2 Prozent. Drittstärkste Kraft ist das Bündnis Sahra Wagenknecht mit zwölf Prozent. Die SPD steht bei 8,4 Prozent, die Grünen würden mit 5,4 Prozent knapp den Einzug in den sächsischen Landtag schaffen. Die Linke steht bei vier Prozent und muss um den Wiedereinzug in den sächsischen Landtag bangen. Die FDP wird nicht im Landtag vertreten sein. Ministerpräsident Kretschmer von der CDU sprach in einer ersten Reaktion von einem Grund zum Feiern. Er fügte hinzu, man wisse, wie enttäuscht die Menschen seien von dem, was in Berlin passiere.

